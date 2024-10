A Bari la protesta dei pensionati: "In Puglia assegni più bassi rispetto alla media nazionale" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La media delle pensioni (lorde) in Puglia è di 1110 euro, per le donne è di 790. Lo scarto rispetto al dato nazionale è di 200 euro per le donne e di 150 per gli uomini. I numeri sono stati snocciolati, questa mattina a Bari, dal segretario generale della Cgil pensionati Puglia, in occasione Baritoday.it - A Bari la protesta dei pensionati: "In Puglia assegni più bassi rispetto alla media nazionale" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladelle pensioni (lorde) inè di 1110 euro, per le donne è di 790. Lo scartoal datoè di 200 euro per le donne e di 150 per gli uomini. I numeri sono stati snocciolati, questa mattina a, dal segretario generale della Cgil, in occasione

A Bari la protesta dei pensionati: "In Puglia assegni più bassi rispetto alla media nazionale"

Questa mattina, in piazza Massari, si è svolta una manifestazione della Cgil: i rappresentanti del sindacato hanno attaccato la politica economica del Governo, annunciando lo sciopero nazionale per il ...

Spi Cgil Puglia, 'per pensionati tagli ai servizi e sanità'

"Il potere logora chi non ce l'ha". Con questo slogan il sindacato pensionati della Cgil è in piazza a Bari, e in tutta la Puglia, nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione contro la legge ...

I pensionati della Cgil in piazza a Milano contro la manovra

“Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha" è lo slogan della manifestazione in piazza san Babila, che definisce inadeguata la legge di bilancio ...

Pensionati contro la manovra e l'autonomia differenziata: a Catanzaro protesta in piazza Prefettura

Pensionati in piazza Prefettura a Catanzaro per una manifestazione promossa dal sindacato Spi-Cgil a sostegno delle rivendicazioni dei pensionati e contro la ...