Zini, la pasta “della nonna” esportata in tutto il mondo (Di martedì 29 ottobre 2024) Cesano Boscone (Milano) – Un fatturato di 32 milioni di euro, 70 dipendenti, 68 anni di storia e una produzione che, fra tortellini, ravioli, gnocchi e tagliatelle, contribuisce a far conoscere anche all’estero le specialità della tradizione emiliana. Questi i numeri della Zini, azienda alimentare con sede a Cesano Boscone, che nella mattinata di oggi, 29 ottobre, è stata visitata dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada, insieme al direttore generale Alessandro Scarabelli. La piazza sulla quale affacciano i 16mila metri quadrati che compongono il quartier generale dell’azienda è dedicata, non a caso, alla fondatrice del marchio, Euride Zini. Originaria di Reggio Emilia, è stata lei, nel 1956, a creare – prima a Milano e successivamente a Cesano - un piccolo pastificio specializzato nel confezionamento di pasta fresca. Ilgiorno.it - Zini, la pasta “della nonna” esportata in tutto il mondo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Cesano Boscone (Milano) – Un fatturato di 32 milioni di euro, 70 dipendenti, 68 anni di storia e una produzione che, fra tortellini, ravioli, gnocchi e tagliatelle, contribuisce a far conoscere anche all’estero le specialitàtradizione emiliana. Questi i numeri, azienda alimentare con sede a Cesano Boscone, che nella mattinata di oggi, 29 ottobre, è stata visitata dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada, insieme al direttore generale Alessandro Scarabelli. La piazza sulla quale affacciano i 16mila metri quadrati che compongono il quartier generale dell’azienda è dedicata, non a caso, alla fondatrice del marchio, Euride. Originaria di Reggio Emilia, è stata lei, nel 1956, a creare – prima a Milano e successivamente a Cesano - un piccolo pastificio specializzato nel confezionamento difresca.

Zini, la pasta “della nonna” esportata in tutto il mondo

Cesano Boscone (Milano) – Un fatturato di 32 milioni di euro, 70 dipendenti, 68 anni di storia e una produzione che, fra tortellini, ravioli, gnocchi e tagliatelle, contribuisce a far conoscere anche all'estero le specialità della tradizione emiliana.

