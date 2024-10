WWE: Bronson Reed svela la sua reazione all’infortunio di Seth Rollins post RAW (Di martedì 29 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, Bronson Reed ha vissuto una intensa faida con Seth Rollins, che ha raggiunto il culmine durante l’episodio di RAW della scorsa notte, quando Reed ha mandato Rollins in ospedale dopo un attacco brutale e ora ha reagito a quanto accaduto. Durante l’episodio RAW, Seth Rollins è entrato nel ring per affrontare Bronson Reed. Reed non era interessato a uno scontro verbale e ha invece invitato Rollins a un combattimento nel parcheggio, e la lotta è rapidamente degenerata. Rollins ha inizialmente preso il sopravvento schiacciando la testa di Reed sul cofano di un’auto. Tuttavia, Reed ha risposto, sollevando Rollins ed eseguendo un potente Death Valley Driver dall’area di carico di un camion su un mucchio di tavoli. Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed svela la sua reazione all’infortunio di Seth Rollins post RAW Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Negli ultimi mesi,ha vissuto una intensa faida con, che ha raggiunto il culmine durante l’episodio di RAW della scorsa notte, quandoha mandatoin ospedale dopo un attacco brutale e ora ha reagito a quanto accaduto. Durante l’episodio RAW,è entrato nel ring per affrontarenon era interessato a uno scontro verbale e ha invece invitatoa un combattimento nel parcheggio, e la lotta è rapidamente degenerata.ha inizialmente preso il sopravvento schiacciando la testa disul cofano di un’auto. Tuttavia,ha riso, sollevandoed eseguendo un potente Death Valley Driver dall’area di carico di un camion su un mucchio di tavoli.

