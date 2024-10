Usa 2024, ultimi fuochi Trump-Harris (Di martedì 29 ottobre 2024) 7.42 "Io non sono un nazista, sono il contrario". Così in un comizio ad Atlanta, Georgia, dopo le accuse da alcuni ex della sua amministrazione. E' Kamala Harris che è "fascista", ha aggiunto, Se eletto,ha poi annunciato, vorrà avere un 'Ufficio della Fede' direttamente collegato allo Studio Ovale. "Dobbiamo salvare la religione in questo Paese". La candidata dem chiude oggi la campagna elettorale.Dopo che più volte Trump ha messo in dubbio la sua intelligenza si dice disponibile a sottoporsi a test QI, "se Trump fa lo stesso". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 7.42 "Io non sono un nazista, sono il contrario". Così in un comizio ad Atlanta, Georgia, dopo le accuse da alcuni ex della sua amministrazione. E' Kamalache è "fascista", ha aggiunto, Se eletto,ha poi annunciato, vorrà avere un 'Ufficio della Fede' direttamente collegato allo Studio Ovale. "Dobbiamo salvare la religione in questo Paese". La candidata dem chiude oggi la campagna elettorale.Dopo che più volteha messo in dubbio la sua intelligenza si dice disponibile a sottoporsi a test QI, "sefa lo stesso".

