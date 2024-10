Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/10/24

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ma io con questa stagione dinon ce la posso fare, NON CE LA POSSO FARE. Siamo ad ottobre e io ho già raggiunto il limite di sopportazione verso Mario Cusitore e chi lo circonda, non so davvero come farò ad arrivare a maggio (del 2025, ma, visto quanto il cuozzo piace a Queen Mary, probabilmente per molti altri anni ancora) senza iniziare a scrivere opinioni fatte esclusivamente di parolacce. Ma, io dico, ma come si fa, come cavolo si fa a voler uscire con Mario, a desiderare un’intimità con Mario, ad accapigliarsi con le altre per stabilire chi sia la preferita di Mario, come cavolo facciamo noi a stare qui ad ascoltare, ormai da oltre un anno, gente che parla di M A R I O.