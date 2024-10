Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: speciale Temptation Island e caos al Trono Classico

(Di martedì 29 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre 2024 c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Lerivelano che si è svolto unosu. In studio erano presenti Sabrina Ferilli e Giovannino da Tu Si Que Vales, così come Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda ile quello Over, invece, si è parlato molto di Martina De Ioannon e di Michele Longobardi. I due hanno avuto delle discussioni particolarmente accese con alcuni corteggiatori e corteggiatrici. Per quanto riguarda gli Over, invece, ci sono state novità per Barbara De Santi e Gemma Galgani.Uomini e Donne:Ledi UeD relative alla registrazione che è stata effettuata il 29 ottobre 2024 rivelano che Maria De Filippi ha dato luogo ad uno show con Sabrina Ferilli e Giovannino.