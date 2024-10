Tra identità e tradizione in un viaggio attraverso l'Italia: alla scoperta degli arazzi dagli anni '50 ad oggi (Di martedì 29 ottobre 2024) È aperta ufficialmente la pubblico, presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì, la mostra Trame esplorative: un viaggio attraverso l'arazzo, un'ampia disamina dedicata all'arte tessile in Italia, con alcune incursioni internazionali, dagli anni '50 del secolo scorso ad oggi. Curata da Nadia Stefanel Forlitoday.it - Tra identità e tradizione in un viaggio attraverso l'Italia: alla scoperta degli arazzi dagli anni '50 ad oggi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È aperta ufficialmente la pubblico, presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì, la mostra Trame esplorative: unl'arazzo, un'ampia disamina dedicata all'arte tessile in, con alcune incursioni internazionali,'50 del secolo scorso ad. Curata da Nadia Stefanel

Trieste nel 1924 : un viaggio tra storia e cultura attraverso il racconto di "Gino e il monocolo"

Facebook WhatsApp Twitter La Trieste del 1924 è un mosaico ricco di storie e tradizioni che meritano di essere esplorate e raccontate. Attraverso il libro “Gino e il monocolo”, i lettori possono immergersi in un’affascinante ricerca storica ...

Cina : fotografo italiano ripercorre viaggio di Marco Polo attraverso l'obiettivo

Nanchino, 29 ott – (Xinhua) – Per Giovanni Capriotti, fotografo italiano noto per il suo stile documentaristico, ripercorrere il viaggio di Marco Polo in Cina offre un’opportunita’ unica di confrontarsi con le avventure del ...

Il viaggio attraverso le arazzerie rappresenta un'opportunità unica per comprendere come l'arte e l'artigianato si uniscano in un processo creativo collaborativo, capace di coinvolgere alcuni dei più ...

Il titolo della mostra – Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo – intende sottolineare ... (Ateliers Pinton), proponendo un momento di riflessione su identità e tradizione. Un’odissea ...

Il titolo della mostra – Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo ... proponendo un momento di riflessione su identità e tradizione. Un’odissea culturale che celebra la ricchezza ...

Un viaggio fotografico tra ritratto, autoritratto e identità. Un laboratorio fotografico dedicato all'esplorazione del sé e dell'altro, attraverso l'obiettivo. Domenica 3 novembre Ore 11:00 ...