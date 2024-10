Secoloditalia.it - Terra Campania – Roma

(Di martedì 29 ottobre 2024)Via Gabi, 33 – 00183Telefono: 340/7195914 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: campana Prezzi: antipasti 4/15€, primi 13/16€, secondi 14/16€, dolci 6/7€; pizze 7/13€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Siamo in un ristorante-pizzeria di recente apertura nel quartiere San Giovanni che, come dice l’insegna, fa della valorizzazione dei prodotti campani la propria “mission” di cucina, ispirata al ricordo della nonna del cortese proprietario che guida il servizio di sala. Noi l’abbiamo provato a cena e l’esperimento ci pare in buona parte riuscito, anche se necessita ancora di qualche messa a punto nell’equilibrio di alcuni piatti. La carta, non ampissima, vede proposte die di mare espresse in tre o quattro piatti per servizio, con qualche fuori menù ad arricchire la proposta.