Tennis. Sporting, a Roma finisce in parità. In A2 è un pesante ko casalingo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un pari per la serie A1, in trasferta a, una brutta battuta d’arresto per la squadra di A2, battuta in casa 5-1 dal Villasanta. Domenica agrodolce, ma più agra che dolce, per loClub Sassuolo e le sue rappresentative che giocano il massimo campionato di. La A1 vede i sassolesi fermarsi sul 3-3 sui campini del CT Parioli e continuare ad inseguire la squadra capitolina e gli altoatesini del CT Rungg che comandano la classifica con 7 punti due lunghezze sotto il tandem di testa. Più in difficoltà la squadra di A2: lo stop patito, sui campi di casa, ad opera del TC Villasanta lascia infatti loal penultimo posto nel girone con un punto.