Stucky, c'è un nuovo ispettore in tv: Giuseppe Battiston nella serie Rai ispirata ai gialli di Fulvio Ervas (Di martedì 29 ottobre 2024) Umorismo sornione, sceneggiatura sorprendente e animo curioso. Sei prime serate su Rai2 per la fiction di Valerio Attanasio. Nel cast anche Barbora Bobulova, Alessio Praticò, Laura Cravedi. Definito "distratto", "sornione", "curioso". Iconograficamente rilevante, con tanto di sigaro e trench, come i migliori detective che si rispettino. Ispirato ai romanzi di Fulvio Ervas ecco Stucky, la nuova serie gialla (dall'umorismo ben rodato) con protagonista Giuseppe Battiston. In onda su Rai 2 in sei serate a partire da mercoledì 30 ottobre (e parallelamente disponibile su RaiPlay), la serie è diretta da Valerio Attanasio, con il soggetto firmato insieme a Matteo Visconti e Marco Pettenello (su produzione Rai e Rosamont). Profilo giusto, insomma, quello di Stucky: origini persiane, scaltro osservatore, si aggira nel nord-est italico essendo ispettore per la Questura

