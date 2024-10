Thesocialpost.it - Siziano, frontale contro un tir: morto il 35enne Luca Propato

(Di martedì 29 ottobre 2024), 35 anni, stava rientrando a casa in sella al suo scooter Piaggio a tre ruote, dopo aver trascorso la serata con amici a guardare la partita Inter-Juventus. A pochi chilometri dall’abitazione, si è scontrato frontalmenteun Tir, perdendo la vita. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una del mattino sulla SP40 Binasco-Melegnano, all’altezza della zona industriale di, residente a Carpiano, in provincia di Milano, aveva appena superato il rondò di, diretto verso Melegnano, mentre il camion procedeva nella corsia opposta, in direzione Binasco.Leggi anche: Torino, madre sequestrata per ore e torturata da marito e suocera.