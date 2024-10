Bollicinevip.com - Shaila Gatta sbotta al GF durante la pubblicità: “Mi sento messa al rogo”

(Di martedì 29 ottobre 2024)duramente attaccata al GF, lei si sfogalaAl Grande Fratellosi è sentita ‘al’, cosa ha detto ine Lorenzo Spolverato sono tornati nella casa del Grande Fratello ieri sera,la decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Gli altri concorrenti hanno scoperto cosa è successo tra loro in Spagna e in molti hanno criticato la gieffina, a manifestare maggiore delusione sono stati Javier ed Helena Prestes.al GF C’è stato un duro confronto tra Martinez e l’ex velina, lui si è sentito preso in giro e non vuole più avere nulla a che fare con lei.lalei èta, si è sentita duramente attaccata e criticata e ci ha tenuto a ribadire che ha solo seguito il suo cuore. Queste le sue parole: “Certamente mi dispiace per Javier.