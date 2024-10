Liberoquotidiano.it - "Sembra un villaggio turistico". Lo show di De Martino: interrotta la puntata | Video

(Di martedì 29 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre è andata in onda una nuovadi Affari Tuoi, il gamedi Rai 1 condotto da Stefano De. Nell'ultimadi ieri lunedì 28 ottobre 2024, è stata seguita da ben 5.714.000 spettatori, ottenendo il 26.7% di share. E per l'occasione ha partecipato come concorrente Filippo, da Campobasso, in rappresentanza del Molise. L'uomo ha deciso di giocare insieme a sua moglie Tania. E i due hanno gareggiato con il pacco numero 6. Intanto sui social in molti sono rimasti ammaliati dalla scelta di Dedi interrompere il programma per dare la possibilità a concorrenti e pubblico di scatenarsi in un momento di ballo sulle note di Sesso e Samba, grande hit estiva di Tony Effe e Gaia. Lo stesso De, da ex ballerino e grande uomo dello spettacolo, ha guidato in prima fila la coreografia per il balletto improvvisato.