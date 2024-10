Thesocialpost.it - Scossa elettrica causata da una prolunga mentre fa i lavori in casa: 37enne muore folgorato

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragico incidente domestico ha scosso la comunità di Gagliano del Capo, piccolo centro in provincia di Lecce. Un uomo di 37 anni, Luca Orlando, originario di Ruffano, ha perso la vitada unaall’interno della propria abitazione. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando un cortocircuito, probabilmente causato da unaartigianale, ha provocato una scarica letale. I soccorsi e l’intervento delle autorità L’allarme è stato dato poco dopo le 23. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Orlando non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A coadiuvare le operazioni, sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel, incaricati di eseguire verifiche e mettere in sicurezza l’abitazione.