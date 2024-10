Sport.periodicodaily.com - Rodri vince il Pallone d’oro 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 28enne centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola Campione d’Europa,, ha vinto ilprecedendo il grande favorito Vinicius, attaccante del Real Madrid, e Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid. E’ il primo calciatore iberico a conquistare l’ambito premio di miglior giocatore dell’anno. Succede all’argentino Lionel Messi che aveva trionfato nella passata edizione.IL: LE PAROLE DELLO SPAGNOLO Il fresco vincitore del prestigioso premio,, si è così espresso: “E’ una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essncora quì. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Ringrazio la mia fidanzata Laura, non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Non dimenticherò mai i miei compagni di squadra. Gioco nel miglior club del mondo(Manchester City).