Rodri vince il Pallone d'Oro 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Come da pronostico, trionfo per il centrocampista del City e della Spagna PARIGI (FRANCIA) - Rodri vince il Pallone d'Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - è stato Ilgiornaleditalia.it - Rodri vince il Pallone d'Oro 2024 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Come da pronostico, trionfo per il centrocampista del City e della Spagna PARIGI (FRANCIA) -ild'Oro. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - è stato

Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato in stampelle al Theatre du Chatelet di Parigi.

“Non è solo la mia vittoria, ma è anche la vittoria del calcio spagnolo”. Lo ha detto Rodri sul palco del Theatre du Chatelet di Parigi dopo la vittoria del Pallone d’oro 2024. “Vorrei raccontare un aneddoto sul percorso che mi ha portato ad essere ...

Il centrocampista del Manchester City Rodri ha vinto il Pallone d'Oro Maschile 2024.

«È una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e ...

Il talento del Manchester City e della Spagna trionfa su quelli della squadra di Ancelotti e tutti i Blancos disertano l'evento ...

Rodri sarà il terzo spagnolo ad alzare al cielo il riconoscimento del Pallone d'Oro.