Gaeta.it - Riciclaggio e Clonazione di Veicoli: Arrestato Un 60enne a San Giovanni a Teduccio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un episodio di criminalità stradale ha colpito San, dove un uomo di 60 anni, già noto alle autorità, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per, ricettazione e uso di documenti falsi. La scoperta è avvenuta sabato pomeriggio quando una routine di controlli ha portato all'identificazione di un'auto clonata, gettando luce su un caso di frodi automobilistiche. Le indagini avviate dopo le multe inspiegabili Il caso ha avuto origine il 15 ottobre, quando un cittadino si è presentato agli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta. L'uomo ha denunciato di aver ricevuto diverse multe per violazioni del Codice della Strada, multe che non aveva mai commesso e che riguardavano strade che non aveva mai percorso.