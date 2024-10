Qui non è Hollywood: dal 30 ottobre su Disney+ (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva il 30 ottobre in esclusiva su Disney+ la serie Qui non è Hollywood che racconta il crimine avvenuto più di 10 anni fa ad Avetrana. Qui non è Hollywood è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e la sua messa in onda è stata bloccata dal Tribunale di Taranto. Per questo motivo, in ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, la produzione Groelandia e Disney han deciso di modificare il titolo iniziale: Avetrana – Qui non è Hollywood. La serie in 4 episodi, diretta da Pippo Mezzapesa e scritta con Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, è basta sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana”, scritto da Gazzanni e Piccinni ed edito da Fandango Libri. Universalmovies.it - Qui non è Hollywood: dal 30 ottobre su Disney+ Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva il 30in esclusiva sula serie Qui non èche racconta il crimine avvenuto più di 10 anni fa ad Avetrana. Qui non èè stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e la sua messa in onda è stata bloccata dal Tribunale di Taranto. Per questo motivo, in ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, la produzione Groelandia e Disney han deciso di modificare il titolo iniziale: Avetrana – Qui non è. La serie in 4 episodi, diretta da Pippo Mezzapesa e scritta con Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, è basta sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana”, scritto da Gazzanni e Piccinni ed edito da Fandango Libri.

