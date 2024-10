Ilrestodelcarlino.it - Prestia avverte la Salernitana:: "Risponderemo colpo su colpo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un solo punto, frutto del pareggio esterno con il Palermo. In campionato, il Cesena non ha ancora mai vinto fuori dalle mura del Manuzzi, sconfitta sul campo del Sassuolo, a La Spezia e poi a Pisa. Per i bianconeri, rinvigoriti dal successo in casa con il Brescia, è il momento di sfatare quello che rischia di diventare un tabù: ora c’è da trovare la vittoria anche fuori casa. La B, oggi, torna subito in campo nel turno infrasettimanale. Per il Cesena la sfida è all’Arechi contro una, nobile decaduta, in cerca di riscatto dopo gli ultimi due ko consecutivi (in casa con lo Spezia 0-2 e a Cremona 2-1) che l’hanno relegata ai bordi della zona pericolosa. Giovanni Martusciello, tecnico campano, non avrà Sepe e Reine-Adelaide.