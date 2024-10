Inter-news.it - Orsi: «Gol subiti Inter? Casualità! Martinez, c’è esempio Provedel»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nandoha detto la sua sui troppi gol incassati dall’in questo inizio di campionato, 13 in nove giornate. Allo stesso tempo, da ex portiere, parla di Josep. CAPITOLO PORTIERE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla di Josepe del suo eventuale debutto con la maglia dell’. Il commento dell’ex portiere Nando, che inizialmente dice la sua sui gol presi da Yann Sommer in-Juventus: «Quando la palla va sotto le gambe, 90/100 è gol: è una regola.chance? Lo hanno preso perché potrebbe essere il dopo Sommer. Può essere un’occasione nelle partite meno difficili. Portiere che è valido e hanno speso dei soldi.lo hanno seguito tanto, l’anno scorso ha fatto buone cose, ma non mi è parso straordinario. Ancheallo Spezia era passato quasi inosservato e alla Lazio sta facendo cose straordinarie».