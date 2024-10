Olimpia Milano, lesione muscolare per Shields: out almeno 2 settimane (Di martedì 29 ottobre 2024) In un avvio di stagione già complicato sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati, arriva un’altra tegola per l’Olimpia Milano. Ettore Messina dovrà infatti fare a meno di Shavon Shields in vista delle prossime sfide in Italia e in Europa. La 30enne ala piccola di passaporto danese ha riportato una lesione muscolare nella regionale inguinale destra che verrà rivalutata nuovamente tr due settimane. Olimpia Milano, lesione muscolare per Shields: out almeno 2 settimane SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In un avvio di stagione già complicato sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati, arriva un’altra tegola per l’. Ettore Messina dovrà infatti fare a meno di Shavonin vista delle prossime sfide in Italia e in Europa. La 30enne ala piccola di passaporto danese ha riportato unanella regionale inguinale destra che verrà rivalutata nuovamente tr dueper: outSportFace.

Gli scaramantici potrebbero dire che Ettore Messina se l’è gufata a inizio stagione, quando analizzando il precampionato si era detto felice di aver ...

Josh Nebo, centro dell’Olimpia Milano, ha subito una lesione muscolare nella regione inguinale sinistra durante la partita contro il Monaco il 3 ottobre. Il recupero verrà valutato nuovamente in ...

Nella quarta giornata di campionato di serie A 2024-25 di pallacanestro, la Givova Scafati, dopo la sconfitta a Trapani, affronta tra le mura amiche del PalaMangano l’EA7 Emporio Armani ...