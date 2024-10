Nessuno crede più ai teoremi della magistratura (Di martedì 29 ottobre 2024) Nonostante la strumentalizzazione, l'inchiesta che ha coinvolto l'ex governatore Toti non ha influenzato le urne Ilgiornale.it - Nessuno crede più ai teoremi della magistratura Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nonostante la strumentalizzazione, l'inchiesta che ha coinvolto l'ex governatore Toti non ha influenzato le urne

Nessuno crede più ai teoremi della magistratura / Filippo Facci

O la credibilità della magistratura è ai minimi storici e l'ha trasformata in fattore ininfluente (s'intende la magistratura in generale e quella ligure in particolare) oppure la sua attenzione viene tradotta come la conferma che l'operato di una ...

