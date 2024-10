Spazionapoli.it - Napoli, obiettivo Scudetto: parla Manna

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milan, ecco le dichiarazioni di Giovanniai microfoni di Dazn prima dell’inizio del big match allo stadio San Siro. La decima giornata di Serie A vedrà affrontarsi due tra le compagini più importanti d’Italia: Milan e. Gli azzurri scenderanno in campo per agguantare i tre punti su un campo difficile come quello di San Siro. D’altro campo il Milan, caratterizzato dalle numerose assenze e per squalifica e per forfait dell’ultimo momento, dovrà accontentare un impianto pieno venuto a supporto dei rossoneri. Ai microfoni di Dazn, sul match, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni.