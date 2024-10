Motomondiale: Gp Malesia. Vinales "Tutti conoscono bene il tracciato" (Di martedì 29 ottobre 2024) Aprilia a Sepang per fare bene, Espargarò: "È una pista difficile" ROMA - Si conclude il tour asiatico con la tappa malese al Petronas Sepang International Circuit, prima del gran finale a Valencia, con Maverick Vinales e Aleix Espargaró determinati a raccogliere punti preziosi nel penultimo GP stag Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Vinales "Tutti conoscono bene il tracciato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Aprilia a Sepang per fare, Espargarò: "È una pista difficile" ROMA - Si conclude il tour asiatico con la tappa malese al Petronas Sepang International Circuit, prima del gran finale a Valencia, con Mavericke Aleix Espargaró determinati a raccogliere punti preziosi nel penultimo GP stag

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Motomondiale : Gp Australia. Vinales "Voglio chiudere bene con Aprilia"

(Ilgiornaleditalia.it)

Espargarò: "Conto di poter fare una bella gara" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Dopo una settimana di pausa dal GP del Giappone, Aprilia Racing si prepara ad affrontare le ultime gare del tour asiatico in Australia, Thailandia e Malesia. Questo ...

MotoGP | Gp Malesia, Iannone: “La sfida è sicuramente folle”

(msn.com)

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team - Come scritto nella news precedente Andrea Iannone sarà in pista a Sepang in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team. Il pilota abruzzese sostituirà il ...

MotoGP, GP Malesia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 1-3 novembre

(oasport.it)

Nel week end del 1°-3 novembre il Motomondiale 2024 sarà di scena sul circuito di Sepang, per l'appuntamento del GP di Malesia. Si prospetta un round ...

MotoGP 2024, il programma del GP della Malesia

(tag24.it)

Dopo la vittoria di Bagnaia in Thailandia, la MotoGP riparte dalla Malesia per il penultimo GP del Mondiale: il programma ...

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio della Malesia

(it.motorsport.com)

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore ...