Moschea a Cantù, il Tar dà l'ok. La Lega: "Pronti al referendum"

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Dopo dieci anni una serie infinita di contenziosi il Tar di Milano potrebbe aver messo la parola fine alla questione delladi, concedendo all’associazione culturale Assalam la possibilità di ottenere la concessione per costruire il luogo di culto a più riprese negata dall’amministrazione comunale. Il ricorso "Si tratta della sentenza con la quale il giudice amministrativo aveva annullato anche il secondo diniego al rilascio del permesso di costruire per luogo di culto - spiega ille dell’associazione Vincenzo Latorraca - Il collegio ha integralmente accolto il ricorso evidenziando che, nonostante il decorso di oltre sette mesi dalla pronuncia, ’non vi è stata ottemperanza a quanto disposto alla sentenza”. Il Tar ha evidenziato che il Comune ’chiamato a provvedere per la terza volta sull’istanza, non può che rilasciare il titolo edilizio’».