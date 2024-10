Sport.quotidiano.net - Monologo Mesola, un cammino inarrestabile. La Comacchiese si lancia all’inseguimento

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si interrompe in riva al Po la bella serie positiva della Centese. Dopo il vantaggio iniziale con Pirreca, ha tenuto testa a unsolido e ben organizzato. Nella ripresa,però la capolista è riuscita a ribaltare il risultato con due ottime ripartenze, nel momento di maggior pressione biancoceleste. Complimenti a loro per la prestazione e un applauso ai ragazzi di Ciro Di Ruocco, che hanno dato tutto fino all’ultimo minuto. La Centese è stata scavalcata in classifica dalla, oltre che dal Lagaro e dalla Valsanterno. Ricordiamo che il turno infrasettimanale di domani sera contro l’Atletico Castenaso, alle 20.30, si giocherà al comunale di San Matteo della Decima per il perdurare della mancanza di illuminazione dello stadio di Cento.