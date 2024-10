Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte per il sindaco sul circolo Pd di Bologna: indignazione e condanna

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Scritte condiper ildi, Matteo Lepore, e insulti contro il Pd: il violento attacco verbale è stato trovato sulla sede delPd "2 agosto 1980", in via Casarini a, in zona Zanardi. "Purtroppo anche stamattina ilPd '2 agosto 1980' si ritrova con queste scritte indecenti ma, questa volta, con una novità: la minaccia dialMatteo Lepore - scrive ilPd sul suo profilo Facebook -. Oltre a stigmatizzare l'azione riprovevole ed antidemocratica che si ripete da un po' - prosegue - oggi è necessario esprimere solidarietà aldi, Matteo Lepore, esortandolo a non farsi intimidire dallee ad andare avanti con il lavoro. Forza Matteo Lepore".