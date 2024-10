Meloni “Il rapporto con la Libia è una priorità per l’Italia” (Di martedì 29 ottobre 2024) TRIPOLI (Libia) (ITALPRESS) – “Penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi e che il compito delle istituzioni sia quello di favorire questo dialogo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Business Forum Italia-Libia a Tripoli. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni “Il rapporto con la Libia è una priorità per l’Italia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) TRIPOLI () (ITALPRESS) – “Penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi e che il compito delle istituzioni sia quello di favorire questo dialogo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del Business Forum Italia-a Tripoli. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio) Unlimited News - Notizie dal mondo

"Siamo al fianco della Libia in questa nuova fase di ricostruzione e sviluppo" Così la premier Meloni dal Business Forum Italia-Libia, a Tripoli. "Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa",dice Meloni.

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – "L'Italia è per la Libia la porta privilegiata di accesso a uno dei più grandi mercati energetici del mondo, quello europeo, fatto da 500 milioni di consumatori. Questo ci offre una doppia opportunità: lavorare ...

"Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del governo italiano, la mia terza visita in Libia solo quest'anno. Non accade per caso: la frequenza d ...

Intervento della premier al Business Forum: 'Ita Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire da gennaio 2025

"E' la mia quarta visita in Libia, la terza quest'anno. Non è un caso: è il risultato di una scelta politica molto precisa di questo governo. Consideriamo il rapporto con la ...

La presidente del Consiglio partecipa all'evento a Tripoli, dove ha fatto sapere che "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025". Secondo fonti libiche, ci sarà la firma d ...