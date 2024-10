Meloni, con la Libia ampia cooperazione sulle migrazioni (Di martedì 29 ottobre 2024) "Insieme al lavoro che facciamo per combattere l'immigrazione illegale di massa e per garantire il diritto a non dover emigrare, ossia favorire crescita e sviluppo, è fondamentale favorire i canali di migrazione legale. Il governo italiano ha portato avanti un decreto flussi triennale per 450mila ingressi, per favorire la migrazione legale. Ma sono meccanismi che funzionano solo se i sistemi produttivi delle due nazioni che stanno cooperando si parlano, se a monte sono sistemi collegati, se c'è incontro fra domanda e offerta di lavoro e se c'è un lavoro di formazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli. Quotidiano.net - Meloni, con la Libia ampia cooperazione sulle migrazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Insieme al lavoro che facciamo per combattere l'immigrazione illegale di massa e per garantire il diritto a non dover emigrare, ossia favorire crescita e sviluppo, è fondamentale favorire i canali di migrazione legale. Il governo italiano ha portato avanti un decreto flussi triennale per 450mila ingressi, per favorire la migrazione legale. Ma sono meccanismi che funzionano solo se i sistemi produttivi delle due nazioni che stanno cooperando si parlano, se a monte sono sistemi collegati, se c'è incontro fra domanda e offerta di lavoro e se c'è un lavoro di formazione". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al Business Forum Italia-, a Tripoli.

Meloni, con la Libia ampia cooperazione sulle migrazioni

"Insieme al lavoro che facciamo per combattere l'immigrazione illegale di massa e per garantire il diritto a non dover emigrare, ossia favorire crescita e sviluppo, è fondamentale favorire i canali di ...

Meloni a Tripoli: “Rapporto con Libia è una priorità per Italia e Ue”

Roma, 29 ott. (askanews) – “Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del governo italiano, la mia terza visita in Libia solo quest’anno. Non accade per caso: la frequenza d ...

Italia-Libia, Meloni: "Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue"

Intervento della premier al Business Forum: 'Ita Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire da gennaio 2025 ...

Meloni: rapporto con Libia priorità per Italia ed Ue

Roma, 29 ott. (askanews) – “E’ la mia quarta visita in Libia, la terza quest’anno. Non è un caso: è il risultato di una scelta politica molto precisa di questo governo. Consideriamo il rapporto con la ...