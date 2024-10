LIVE – Berrettini-Popyrin 0-0, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 29 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Popyrin, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Secondo i bookmakers parte leggermente favorito il tennista italiano in questo match d’esordio nella capitale francese. Matteo ha vinto tutti i precedenti scontri diretti contro il tennista australiano, ma sono piuttosto datati, fino al 2021 e nel frattempo Popyrin nel corso di questi ultimi mesi ha raccolto i migliori risultati della sua carriera. Non un match facile, tra due giocatori dotati di un gran servizio e che potrà quindi essere deciso da pochi punti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Secondo i bookmakers parte leggermente favorito il tennista italiano in questo match d’esordio nella capitale francese. Matteo ha vinto tutti i precedenti scontri diretti contro il tennista australiano, ma sono piuttosto datati, fino al 2021 e nel frattemponel corso di questi ultimi mesi ha raccolto i migliori risultati della sua carriera. Non un match facile, tra due giocatori dotati di un gran servizio e che potrà quindi essere deciso da pochi punti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00.

