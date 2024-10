Sport.quotidiano.net - Lecce-Verona 1-0: Dorgu riporta i giallorossi al successo

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Dopo quattro sconfitte di fila (cinque contando anche quella in Coppa Italia contro il Sassuolo), ilriassapora il gusto della vittoria e lo fa vincendo per 1-0 lo scontro salvezza contro l’Hellas. Ai, tornati in gol dopo oltre 400 minuti, è bastata la rete al 51’ di Patrick, che in precedenza si era visto annullare per ben due volte il vantaggio.