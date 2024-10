Ilrestodelcarlino.it - Ladro ’professionale’ in ospedale. Condannato per furti ai pazienti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre iricoverati venivano portati a fare esami o in sala operatoria c’era chi si introduceva nelle loro camere, lasciate prive di qualsiasi controllo, per rubare borselli, bancomat, denaro e persino cellulari. Nel conto dell’Arsenio Lupin dell’erano finiti anche dei dipendenti del nosocomio. Una scia diavvenuti il 2017 e il 2018, alle Torrette di Ancona, che riguardò diversi reparti, Cardiologia, Cardiochirurgia, Pneumologia, Medicina generale. Gli effetti personali rimanevano incustoditi negli armadietti o nei comodini e un 65enne ne avrebbe approfittato. L’uomo è finito a processo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, davanti al giudice Corrado Ascoli che ieri mattina lo haa tre anni e sei mesi definendolo, nella lettura del dispositivo, "un delinquente professionale".