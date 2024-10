La Serie A trasmetterà una partita 28 anni dopo

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 12:03:11 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il confronto tra Milano e Napoli questo martedì duello in grande stile allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro),marca una pietra miliare nel calcio italiano in quanto è la primadiA in 28ad essere trasmessa in chiarogratuitamente. L’ultima volta che in Italia si è potuta disputare unadi campionato nazionale è stata nell’aprile 1996, con a Juve-Sampdoria. Da allora, Le televisioni private detentrici dei diritti non hanno trasmesso una solagratuitamente per i tifosi.. DAZN, proprietaria di buona parte dei diritti in Italia – ce l’ha anche Sky –questa stagione un totale di cinque giochi a costo zero per i follower, in a iniziativa insieme alla LegaA che proseguirà fino al 2029. Milan-Napoli sarà solo la prima. Premio “mattinieri”.