La bambola gonfiabile, il fango e poi la rissa: "Il mio fidanzato era stordito". Si riapre il caso del 26enne morto dopo il concerto di Snoop Dogg

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono state riaperte le indagini sulla morte di Robert Hart, avvenuta durante undi. I fatti risalgono a dieci anni fa, durante il Parklife Festival di Manchester quando,il lancio di unatra la folla, l’alloraRobert perse la vita. Hart era andato all’evento in compagnia della fidanzata, Gemma Parry. I due erano nel bel mezzo della folla e, ad un certo punto, in attesa dell’entrata di“c’era una. È stata lanciata a terra una volta e poi di nuovo. La seconda volta mi ha colpita e mi ha ricoperta di”, ha raccontato Gemma alla trasmissione Crimewatch della Bbc. A quel punto “Rob si è girato. In realtà ha detto che non voleva guai. Ed è stato allora che si è trasformato tutto in una. Stavo cercando di allontanare Rob e, nel giro di pochi secondi, è sceso accanto a me.