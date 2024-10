Ilnapolista.it - Juric ha tirato una bottigietta d’acqua addosso a Mancini che ha reagito (Corsport)

(Di martedì 29 ottobre 2024)haunache ha) Il Corriere dello Sport scrive cheè ormai a fine corsa come allenatore della Roma. E racconta quel che è accaduto all’intervallo di Fiorentina-Roma (finita 5-1) con la lite trache è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo. Scrive il Corriere dello Sport: Torniamo nello spogliatoio della Roma, intorno alle 21.35 di domenica sera. Alla scena hanno assistito tante persone, anche della squadra avversaria, perchéera molto agitato per la situazione di caos e impotenza che si era venuta a creare nel primo tempo. Con la porta rimasta aperta,è entrato e ha rimproveratoper il comportamento. La risposta non si è fatta attendere e non è stata esattamente gentile.