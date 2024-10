Inter-Juventus, Inzaghi: “Non si possono prendere 4 gol su 4 tiri in porta” (Di martedì 29 ottobre 2024) Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termina della sfida tra Inter e Juventus, terminata 4-4 Pianetamilan.it - Inter-Juventus, Inzaghi: “Non si possono prendere 4 gol su 4 tiri in porta” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Simone, allenatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termina della sfida tra, terminata 4-4

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cartellini Inter - pochi ammoniti contro la Juventus. Quattro con due!

(Inter-news.it)

Solo due ammoniti per l’Inter nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus. Sale dunque a quota tredici gli ammoniti tra i giocatori nerazzurri in questa stagione, di cui quattro con due ammonizioni. Ancora lontani dal rischio diffida. Ecco ...

Orlando : «Inter-Juventus? Manca tanto Lautaro Martinez!»

(Inter-news.it)

All’appello negli otto gol segnati durante il derby d’Italia è mancato Lautaro Martinez. Massimo Orlando lo sottolinea parlando su TMW Radio di Inter-Juventus. ASSENZA – Otto gol sono una rarità in Inter-Juventus, altrettanto raro è non vedere il ...

Inter-Juventus: stupisce il comportamento di Inzaghi nel post

(calcioblog.it)

I nerazzurri hanno gettato alle ortiche una vittoria che sembrava conquistata e anche in maniera piuttosto convincente. L’Inter ha vissuto una gara piena di alti e bassi, che è culminata in un pareggi ...

Inter-Juventus un inno alla vita: Inzaghi sbaglia i cambi, ecco perché il Milan ha ceduto Kalulu

(msn.com)

Ci siamo divertiti nel vedere il derby d'Italia fra Inter e Juventus, fa niente se ci sono stati tanti errori soprattutto in difesa da una parte e dall'altra. E a ridere più di tutti è il Napoli di An ...

Pioggia di gol in Inter-Juventus: Yildiz rovina i piani di Inzaghi

(calciomercato.it)

Non ci si ferma un attimo. Inter-Juventus si sblocca praticamente subito ... Sei minuti più tardi è Weah a salire in cattedra e spingere in porta l’assist di Conceicao. Inzaghi è una furia con i suoi, ...

Inter-Juventus, Simone Inzaghi amareggiato: “Non si può!”

(spaziointer.it)

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo la partita fra Inter e Juventus, ecco le sue dichiarazioni ...