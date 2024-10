"Il mondo cambia. E non si può dire no per partito preso" (Di martedì 29 ottobre 2024) Legambiente ha preso le distante fin da subito dal coro dei "No". Per l’associazione ambientalista il mondo cambia e, quindi, non si può dire di "no" a tutto. Insomma, i progetti di eolico vanno valutati, laddove è possibile migliorati e calati sul contesto, ma l’eolico va comunque sviluppato. Legambiente, associazione ambientalista che da sempre lotta per la realizzazione, dove possibile, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si trova a fare il contraltare in questo dibattito dove, ancora una volta, a vincere sembra essere la polarizzazione delle posizioni. Nell’opinione di Angelo Gentili della segreteria nazionale dell’associazione ambientalista nonché resposabile nazionale di Festambiente, il "no" all’eolico è principalmente legato a motivazioni di natura ideologica piuttosto che al reale impatto che gli impianti potrebbero avere sul territorio. Lanazione.it - "Il mondo cambia. E non si può dire no per partito preso" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Legambiente hale distante fin da subito dal coro dei "No". Per l’associazione ambientalista ile, quindi, non si puòdi "no" a tutto. Insomma, i progetti di eolico vanno valutati, laddove è possibile migliorati e calati sul contesto, ma l’eolico va comunque sviluppato. Legambiente, associazione ambientalista che da sempre lotta per la realizzazione, dove possibile, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si trova a fare il contraltare in questo dibattito dove, ancora una volta, a vincere sembra essere la polarizzazione delle posizioni. Nell’opinione di Angelo Gentili della segreteria nazionale dell’associazione ambientalista nonché resposabile nazionale di Festambiente, il "no" all’eolico è principalmente legato a motivazioni di natura ideologica piuttosto che al reale impatto che gli impianti potrebbero avere sul territorio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalle code in bagno per 'pippare' alle baby gang : così cambia il mondo delle discoteche

(Bresciatoday.it)

"La notte è più bello, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. La città riprende fiato e sembra che dorma, il buio la trasforma e la cambia forma. Tutto è più tranquillo, tutto è vicino: non esiste traffico e non c’è casino. ...

Quel paio di scarpe che ben più dei jeans riuscì a cambiare il mondo

(Ilfoglio.it)

Il loro marchio significa vittoria, ma con riferimento alla dea Nike ovvero velocità e volo, leggerezza e ambizione. Una vittoria quindi sì, ma non muscolare, non aggressiva ma capace di celebrare un primato con leggiadria. Ed è da qui, dal nome di ...

"Il mondo cambia. E non si può dire no per partito preso"

(lanazione.it)

Legambiente ha preso le distante fin da subito dal coro dei "No". Per l’associazione ambientalista il mondo cambia e, quindi, non si può dire di "no" a tutto. Insomma, i progetti di eolico vanno ...

Ora solare e ora legale: quali sono i Paesi che non cambiano mai. Presto in Europa…

(corrieredellosport.it)

Solo il 40% dei paesi del mondo cambia l’ora. In Africa, ad esempio, solo l’Egitto adotta questa modifica. In Cina si fa, tranne che nella regione dello Xinjiang. In Giappone, Nuova Zelanda e alcune p ...

«La morte non esiste. Quando si muore non si smette di vivere, si cambia mondo. La nostra coscienza è immortale»

(msn.com)

Il giornalista e scrittore sostiene: «Quando si muore non si smette di vivere, si cambia mondo». Una teoria di grandissimo impatto che ha approfondito in un'intervista rilasciata al Corriere ...

Il conservatore serio non vuole che il mondo si disfi

(tempi.it)

Esce in libreria l'ultimo libro di Rodolfo Casadei, una raccolta di commenti attraversata dall'idea che oggi il verbo politico per eccellenza è «salvare e non più cambiare» ...