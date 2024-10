Ilgiorno.it - Il bilancio del Comune è risanato: "Le nostre finanze sono in salute"

(Di martedì 29 ottobre 2024)il, con due anni di anticipo. Lasciati alle spalle squilibri e indebitamenti, ora ledelin. E così, Segrate potrà uscire, già il 31 dicembre 2024, dal piano di riequilibrio pluriennale che avrebbe invece dovuto concludersi il 31 dicembre 2026. Un passaggio tecnico-burocratico, la chiusura anticipata dalla manovra salva-conti, per il quale si aspetta l’ok della Corte dei Conti. Ma i numeri già ci, come conferma il sindaco Paolo Micheli: "Abbiamo vissuto momenti complicati, ma possiamo annunciare che ildel nostro, dopo anni di sofferenza, ora è in ottima. Ricordo che nel 2016 le casse dell’ente hanno rischiato il dissesto: le entrate ordinarie non erano più sufficienti a garantire l’equilibrio di, il mantenimento dei servizi e l’estinzione dell’ingente mole di debiti accumulati".