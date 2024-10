I pitoni birmani possono mangiare prede molto più grandi di quanto pensiamo (Di martedì 29 ottobre 2024) I pitoni birmani possono mangiare prede molto più grandi di quanto pensassero gli scienziati. Riescono a farlo grazie alla capacità di usare il 93% dell'apertura massima delle mascelle. Questo potrebbe influire sull'impatto che hanno sugli ecosistemi dove sono considerati specie invasiva. Fanpage.it - I pitoni birmani possono mangiare prede molto più grandi di quanto pensiamo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ipiùdipensassero gli scienziati. Riescono a farlo grazie alla capacità di usare il 93% dell'apertura massima delle mascelle. Questo potrebbe influire sull'impatto che hanno sugli ecosistemi dove sono considerati specie invasiva.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Iprede molto più grandi di quanto pensiamo; La carne di pitone da allevamento come alternativa sostenibile: uno studio; In Florida presto potrebbe entrare nei menu dei ristoranti la carne di pitone birmano; Scoperto l’animale capace d’inghiottire la preda più grande rispetto alle sue dimensioni; La Florida ha un serio problema con i(a causa dell'essere umano), un'azienda li sta cacciando per realizzare borse di lusso con la loro pelle; FLORIDA, 800 CACCIATORI DINELLE EVERGLADES PER UN MESE; Leggi >>>

Scienziati riprendono un gigantesco pitone che mangia un serpente vivo ancora più grande di lui

(msn.com)

Scienziati del Bangladesh hanno documentato un pitone birmano di 3 metri di lunghezza mentre inghiottiva un pitone reticolato ancora più grande. L’incontro insolito tra due delle specie di ...

Scopri se i cani possono mangiare i funghi.

(wamiz.it)

Ma i cani possono mangiare i funghi? Vegetale dalla natura ancora piuttosto misteriosa, che lo rende non appetibile per tutti, ma soprattutto non sempre sicuro, il fungo non è assolutamente da ...

Oggi ti sveliamo se i cani possono mangiare i cachi.

(wamiz.it)

E per quella dei nostri amati amici a quattro zampe? Scopriamo subito se i cani possono mangiare i cachi oppure se è meglio tenerli alla larga e preferire piuttosto altra frutta che può mangiare il ...

Antonio Pitoni

(lanotiziagiornale.it)

Ha collaborato con L’Espresso e la sezione Palazzi & Potere de Ilfattoquotidiano.it. Attualmente è direttore de La Notizia. Ha scritto Orgoglio & Vitalizio e Parassiti – Ladri e complici ...