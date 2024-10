Laprimapagina.it - “Ho cambiato idea” è il nuovo singolo di Mauro Cesaretti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da venerdì 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “HO”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 ottobre. Il brano “Ho” rappresenta un altro tassello prezioso nel percorso artistico di. La canzone affronta il tema del cambiamento interiore, della crescita personale che avviene quando si decide di prendere in mano la propria vita e guardare al futuro con una nuova prospettiva. Il testo riflette una profonda introspezione, in cui l’artista esplora le sfide e le decisioni che portano a riconsiderare vecchie convinzioni. Dal punto di vista sonoro, il pezzo si distingue per un sound che fonde elementi pop con influenze elettroniche.