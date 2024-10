Ilrestodelcarlino.it - Halloween in via Guerrazzi a Bologna, negozi aperti e tanti eventi per i bambini. Come cambia la viabilità

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 -si prepara per la sera die in viai commercianti sono pronti a fare festa, accogliendo bambine,, giovani e famiglie per la notte bianca che andrà in scena dalle 17 alle 23.30 del 31 ottobre. All'iniziativa, organizzata dall'Associazione culturale Talenti, con il patrocinio di Confcommercio Ascome del Quartiere Santo Stefano, aderiscono le attività commerciali della strada che resteranno aperte fino alle 23.30 per accogliere icuriosi che arriveranno in centro storico per la sera di. Per l'occasione viaverrà pedonalizzata e in strada sarà possibile assaporare il fascino del centro storico dicon tutti i. Inoltre, è previsto anche un torneo di scacchi organizzato dall'edicola Col.Gra e uno spettacolo di magia per i più piccoli.