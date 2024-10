Isaechia.it - Grande Fratello, Eleonora Cecere rompe il silenzio dopo aver abbandonato improvvisamente la Casa e svela cosa c’è dietro la sua scelta

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Durante la puntata del 28 ottobre di, storica protagonista di Non è la Rai, ha scelto di abbandonare launa lettera ed un seguente incontro toccante con il marito Luigi. Questo evento ha segnato una svolta decisiva nel suo percorso nel reality: il marito, commosso, ha manifestato la sua necessità di rila a, una richiesta cheha accolto conemozione. In diretta, laha potuto riabbracciare il marito, che le ha trasmesso l’importanza della sua presenza nella vita familiare. Prima dell’incontro, Luigi aveva dedicato alla moglie una lettera, in cui si leggeva quanto la sua assenza pesasse in famiglia: Ciao amore mio, per troppo tempo ho potuto solo guardarti. Ilera il tuo sogno, una promessa fatta a te stessa, e l’hai realizzata.