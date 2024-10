Lapresse.it - Germania: liberali Fdp, autunno dirà se intesa con Spd e Verdi avrà successo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Francoforte (), 29 ott. (LaPresse) – Itedeschi dell’Fdp lavorano “intensamente” per raggiungere “un’comune” con gli altri partner della coalizione del governo tedesco, Spd e, e “se questolo si vedrà in”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce dell’Fdp, commentando l’attuale situazione nella maggioranza. Il portavoce ha ricordato quanto dichiarato recentemente dal leader dell’Fdp e ministro delle Finanze, Christian Lindner, che ha parlato dell'”delle decisioni”, dove bisognerà capire se “stiamo attuando l’iniziativa per la crescita in modo ambizioso e da poter realizzare una svolta economica” e se si stanno attuando i giusti investimenti in materia di sicurezza e politica migratoria. “È così che i cittadini misurano la coalizione. Vale anche per me”, aveva dichiarato Lindner.