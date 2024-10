Dailymilan.it - FORMAZIONE UFFICIALE Milan-Napoli: rivoluzione Fonseca, fuori Rafael Leao e Christian Pulisic. Le scelte

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco ladelper la gara contro illasciain panchina! Una gara decisiva, che in caso di vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni da scudetto dei rossoneri: il super big match contro ilè una gara che potrebbe, infatti, dare grande fiducia a Pauloe i suoi ragazzi per il proseguo della stagione. A San Siro, però, arriva unin grandissima forma e in cima alla classifica della Serie A, con ben quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Inter). Nonostante l’importanza della partita, in casa rossonera non mancano affatto le sorprese. Il tecnico portoghese ha, infatti, deciso di lasciare nuovamenteil numero dieci, evidentemente in difficoltà in questa fase della stagione. In porta c’è Mike Maignan, certezza di questo