Infobetting.com - Feyenoord-Ajax (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si recupera la sfida traoriginariamente prevista per il 1° settembre ma non giocata per uno sciopero da parte delle forze di polizia olandesi. In gioco c’è soprattutto il ruolo di “anti PSV” ufficiale, con i due club appaiati a quota 19 punti nella classifica di Eredivisie, a 11 dalla capolista che InfoBetting: Scommesse Sportive e