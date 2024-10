Eleonora Cecere rompe il silenzio dopo il ritiro dal Grande Fratello (Di martedì 29 ottobre 2024) Eleonora Cecere ieri sera ha abbandonato volontariamente la Casa del Grande Fratello dopo che suo marito le ha detto che a casa c’era bisogno (!??!!?) di lei. “Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno, ho perso tante notti per stare accanto alle bambine. Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto. Questa famiglia che abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo difeso. Le bambine hanno bisogno di te e io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio“. Luigi ha qualcosa da dire alla sua Eleonora: “Abbiamo bisogno di te” #GrandeFratello pic.twitter. Biccy.it - Eleonora Cecere rompe il silenzio dopo il ritiro dal Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ieri sera ha abbandonato volontariamente la Casa delche suo marito le ha detto che a casa c’era bisogno (!??!!?) di lei. “Mai avrei voluto interre questo tuo sogno, ho perso tante notti per stare accanto alle bambine. Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto. Questa famiglia che abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo difeso. Le bambine hanno bisogno di te e io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio“. Luigi ha qualcosa da dire alla sua: “Abbiamo bisogno di te” #pic.twitter.

Cos’è successo? Ad un certo punto è entrato nella casa più spiata dagli italiani il marito di Eleonora Cecere per chiedere di tornare dalla sua famiglia. E quest’ultima ha accettato senza battere ...

