EA festeggia così i vincitori del Pallone d'Oro Rodri e Aitana Bonmatí

(Di martedì 29 ottobre 2024) La cerimonia del Ballon d’Or aka Il2024 si è conclusa, celebrando il meglio del calcio mondiale e incoronando come Miglior Giocatore dell’Anno due atleti eccezionali:per la categoria femminile eper quella maschile. Entrambi i giocatori spagnoli hanno saputo distinguersi per leadership, abilità tecniche e successi straordinari ottenuti sul palcoscenico europeo e mondiale. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!, figura di punta dell’FC Barcelona e della nazionale spagnola, è un volto noto anche agli appassionati di videogiochi, essendo l’atleta scelta per la copertina di EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition. Con un anno brillante alle spalle,ha guidato la sua squadra alla vittoria sia in UEFA Women’s Champions League che alla Coppa del Mondo FIFA, dimostrando un’incredibile determinazione e abilità tecnica.