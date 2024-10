Quotidiano.net - Corea del Nord, paura per Kim Jong Un: “Potrebbe essere ucciso”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – KimUn è in pericolo, e ladelrafforza la sicurezza attorno al suo leader: questo è quanto emerge da una discussione tra i parlamentari di Seul e gli esperti dell’intelligence sudna. Il regime avrebbe timore di “possibili tentativi di omicidio tramite l'uso di veicoli di disturbo delle comunicazioni e apparecchiature di rilevamento dei droni”. D’altronde, rispetto agli anni passati, Kim è sempre più coinvolto in impegni pubblici: solo quest’anno ne ha portati a termine 110, il 60% in più rispetto all’anno scorso. This picture taken on October 7, 2024 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on October 8, 2024 shows North Korean leader KimUn delivering a speech at KimUn University of National Defence for its 60th founding anniversary in Pyongyang.