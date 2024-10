Gaeta.it - Convegno a Roma: la Fondazione TDC19 ETS analizza la gestione della pandemia e le sue implicazioni

Ilscientifico tenuto dallaETS aha rappresentato un'importante occasione per riflettere su come le esperienze passate possano influenzare il futurosanità in Italia. Con la presenza di professionistisalute provenienti da ogni parte del paese, l'incontro si è focalizzato sulle strategie di prevenzione e cura post-, oltre a esaminare le responsabilità legate allacrisi sanitaria. Verità emergenti e responsabilità nellaAl termine dell'incontro, il presidenteETS, Erich Grimaldi, ha affermato che le informazioni e i dati raccolti durante ilpotrebbero rendere un servizio fondamentale alla Commissione d'inchiesta sul Covid.