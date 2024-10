Ilrestodelcarlino.it - Contini: "Biancorossi molto fisici ed esperti"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Il Rimini è una squadra che ha fisico eprecisa". Mette subito sotto la lente i punti forti deiMatteo, il tecnico del Legnago che un mese fa, dopo gli otto gol subiti dai veneti contro la Ternana, ha preso il posto di Gastaldello in panchina. "La partita di domenica scorsa contro la Torres è archiviata – dicealla vigilia del match al ’Neri’ ripensando alla sconfitta contri i sardi – e teniamo quello di bello che abbiamo fatto analizzando invece gli errori che non vanno ricommessi. E’ una settimana corta e per preparare la partita con il Rimini non abbiamo avutotempo". Dopo il turno che si è concluso domenica sera i veneti si ritrovano soli all’ultimo posto in classifica con sei punti messi insieme in 11 partite. Bottino magrissimo, ma il tecnico del Legnago predica calma.